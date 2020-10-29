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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Aydın-İzmir otobanında önünde seyreden TIR'a çarpan otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. 12 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

29 Ekim 2020 Perşembe 14:45
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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Aydın-İzmir otobanında meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
 
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar - 2
Kaza 75. Yıl Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın-İzmir otobanında seyir halinde olan otomobil önünde seyreden TIR'a çarptı.
 
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar - 3
TIR'ın altına giren otomobile arkadan gelen bir başka araç çarptı. Çok sayıda aracın karıştığı kazada 12 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar - 4
Kaza nedeniyle Aydın-İzmir otobanı bir süre trafiğe kapandı.
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar - 5
Bölgeye sevk edilen görevliler tarafından yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
 
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar - 6
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, yaralıların bazılarının durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.
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Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar - 8
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar - 9
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