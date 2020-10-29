Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kaza 75. Yıl Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın-İzmir otobanında seyir halinde olan otomobil önünde seyreden TIR'a çarptı.

TIR'ın altına giren otomobile arkadan gelen bir başka araç çarptı. Çok sayıda aracın karıştığı kazada 12 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen görevliler tarafından yapılan çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, yaralıların bazılarının durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.