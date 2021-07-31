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Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:53
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Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, İstanbul Bahçeşehir'deki evinde saat 22 sıralarında fenalaşarak, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Coş yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamadı.

Coş'un vefat haberini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, mesajında "Kıymetli meslektaşım Vali Hüseyin Avni Coş İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Avni Coş
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