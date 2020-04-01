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İBB'de 90 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde toplam 90 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Personellerin tedavilerinin evlerinde sürdüğü, yakın çalışma arkadaşları da ev karantinasına alındığı belirtildi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 23:41
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İBB'de 90 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

İBB'den yapılan açıklamada toplam 85 bin personelin bulunduğu İBB ve şirketlerinde 90 kişide koronavirüs vakasına rastlandığı açıklandı.

Açıklamada, İETT, İSKİ, İGDAŞ ve Metro İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 şirkette 64 personel, İBB'de ise 26 personelde virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında "Personellerin tedavileri sürerken, mesai arkadaşları da ev karantinasına alındı. 

İBB, virüsün ülkemizde görülmeye başlandığı ilk günden bu yana evden çalışma sistemini devreye soktu. Sistem, İBB ve şirketlerinde yaygın bir şekilde uygulanıyor." denildi.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyesiKoronavirüsİBB
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