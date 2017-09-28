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İBB'nin başına geçecek isim bugün belli oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 22 Eylül’de görevi bırakmasının ardından yeni belediye başkanı bugün seçiliyor.

28 Eylül 2017 Perşembe 09:10
İBB'nin başına geçecek isim bugün belli oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 22 Eylül’de görevi bırakmasının ardından yeni belediye başkanı bugün seçiliyor.

Kanun gereği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yeniden seçilecek belediye başkanı için bugün toplanılacak. Belediye meclis üyeleri arasından gösterilecek adaylar arasında oylama yapılarak en fazla oyu alan kişi belediye başkanı seçilecek.

AK Parti ve CHP grupları kendi adaylarını gösterecek. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı. Yeni seçilecek belediye başkanı 2019 seçimlerine kadar İstanbul’u yönetecek.

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