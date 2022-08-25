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İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazada yeni detaylar!

İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Kamyonla kafa kafaya çarpıştıktan sonra Tatlıses'in bulunduğu araç bir anda alev aldı. Aracın içinde sıkışan ünlü türkücünün yardımına çevredekiler koştu. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden vatandaşlar arabadaki yangını söndürdü. O anlar kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tatlıses'i telefonla aradı. İşte Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

25 Ağustos 2022 Perşembe 16:50
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İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazada yeni detaylar!


İbrahim Tatlıses kaza yaptı haberi gündeme bomba gibi düştü. Muğla Bodrum’da sabah saatlerinde meydana gelen kazada Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazayla birlikte kafa kafaya çarpışan iki araç, uçurumun kenarındaki kayalıklarda asılı kaldı. Kazada, kamyon şoförü ve İbrahim Tatlıses’in aracındaki biri kadın 4 kişi ile toplam 5 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle Tatlıses aracın içinde sıkışıp kalırken, aracın ön tarafı bir anda alev aldı.

İBRAHİM TATLISES'İ YANMAKTAN VATANDAŞLAR KURTARDI

Kısa sürede parlayan alevlere bu sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale ederek söndürdü. Bu sırada aracı içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses de vatandaşların müdahalesi ile alevlerden kurtuldu.

İBRAHİM TATLISES'İN OLAY YERİNDEKİ İLK SÖZLERİ

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

TATLISES HASTANEYE KALDIRILDI

Kazadan sonra aracı ile birlikte vinç yardımı ile kayalıklardan yola çekilerek yolda araçtan çıkarılan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı.

AMBULANSTAN İNDİRİLİRKEN BEYAZ ÇARŞAF ÇEKİLDİ

Tatlıses hastane önünde ambulanstan indirilip tedaviye alınacağı sırada ise görüntü vermemek için beyaz bir çarşaf çekildiği görüldü.

TATLISES'TEN İLK AÇIKLAMA

İbrahim Tatlıses sağlık durumu merak edilince hemen hastaneden paylaşım yaptı. Tatlıses "Herkesten Allah razı olsun. Akşam Günay'da görüşmek üzere" dedi.

İBRAHİM TATLISES'İN ESKİ EŞİ AYŞEGÜL YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama eski eşi Ayşegül Yıldız’dan geldi. 2. Sayfa’ya konuşan Yıldız şunları söyledi:

"İbrahim Bey’le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş. Kızım Elif Ada’yı Bodrum’da teyzesini bırakıp, İstanbul’a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş.”

'İDO İLE ARKALI ÖNLÜ GİDİYORLARDI'

Kazayla ilgili Seren Serengil de açıklama yaptı. Serengil; İdo ile İbrahim Tatlıses'in arkalı önlü şekilde iki araba olarak seyahat ettiklerini beyaz kamyonetin İdo'nun arabasını sollayıp babasının olduğu araca çarptığını ifade etti.

ÜNLÜ ŞARKICI ZİYARETE GELDİ

İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazanın ardından kaldırıldığı hastaneye ünlü şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt da geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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