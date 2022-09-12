İç çamaşırını ev sahibine teslim etmek istediler, pompalı tüfekle vuruldular

Cide'deki 'iç çamaşırı' cinayetinden şok detaylar ortaya çıktı. Olay, dün sabah saatlerinde Cide Çamaltı köyünde meydana geldi.

İŞÇİLER ÜSTÜNÜ DEĞİŞİRKEN DEHŞET SAÇTI

3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman B. (47) ve Hamit O. (33), işe başlamak için binanın bodrum katında üzerlerini değiştirmeye başladı. Bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin üzerlerini değiştirdiği odaya gelerek tüfek ile ateş etti.

Vücuduna kurşunların isabet ettiği 4 çocuk babası Abdurrahman Birgün, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, iş arkadaşı Hamit Oran ise yaralandı.

CİNAYETİN SEBEBİ: 'İÇ ÇAMAŞIRI' KAVGASI

Öte yandan tartışmanın nedeni de ortaya çıktı. Abdurrahman B. ve Hamit O., iddiaya göre, en üst kattan bahçeye düşen kadın iç çamaşırını ev sahibi Serhat O.'ya (35) teslim etmek istedi. Serhat O., işçilerin çamaşırı eve getirmesine sinirlenip tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat O., evden aldığı pompalı tüfekle işçilere ateş açtı.

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, yaşanan olayın ardından cinayet şüphelisi Serhat O.’yu gözaltına aldı. Serhat O., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

(DHA-İHA)