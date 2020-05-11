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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 81 İl Valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri (Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 23:47
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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 81 İl Valiliğine gönderildi

çişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması bu gece (11 Mayıs) saat 24.00’dan itibaren sona erdiği belirtildi.

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 İlde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

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yurttaş 2020-05-12 00:36:03

Haber yapıyorsanız doğru dürüst yapın...Eğer TC içişleri ile ilgili ise baş tarafına TC içişleri diye yazın..Siz nerde yaşıyorsunuz ?

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