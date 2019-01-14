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İcra borcu taksitle ödenebilir mi? İcra borcu için taksitli ödeme nasıl talep edilebilir?

Alacak verecek davalarında, icra takibine konu olan süreçler İcra İflas Hukukunun çalışma alanına girer. Alacaklı, alacağına karşılık borçluya ödeme emri gönderir ve ödeme emrinin ardından itiraz gelmemesi durumunda icra takibi başlatılmış olur.

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:01
İcra borcu taksitle ödenebilir mi? İcra borcu için taksitli ödeme nasıl talep edilebilir?

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Alacak verecek davalarında, icra takibine konu olan süreçler İcra İflas Hukukunun çalışma alanına girer. Alacaklı, alacağına karşılık borçluya ödeme emri gönderir ve ödeme emrinin ardından itiraz gelmemesi durumunda icra takibi başlatılmış olur. Ancak borçlu, icra takibiyle başlatılan haciz işlemleri aşamasında borcunu ödeme hakkına sahiptir. Bu durumda, borçlu hacze yol açan borcunu öderse haciz işlem durdurulur ve haciz düşer.

Borçlu, haciz işlemlerini durdurmak için borcunun tamamını ödeyebileceği gibi; borcunu taksitle ödemeyi de taahhüt edebilir. Taksitli ödeme talebi verilecekse borçlunun ilk taksiti hemen ve peşin olarak ödemesi istenir.

İcra borcunun taksitli ödenmesi için iki yöntem uygulanabilir. Bu hususlar iki tarafın anlaştığı durumlarda taksitli ödeme ile sadece borçlunun tek taraflı talebi ile taksitli ödeme şekli olarak açıklanabilir.

Karşılıklı anlaşma ile borcun taksitle ödenmesi durumu

Taksitli ödeme konusunda iki taraf arasındaki anlaşma haciz işlemi sırasında yapılabildiği gibi icra müdürlüklerine iki tarafın kendisi ve icra avukatı ile başvurmasıyla da yapılabilir. İcra dairesine başvurmadan yapılan harici taksitli ödeme anlaşması yapılırsa,  haciz işleminin durdurulması için varılan anlaşma icra müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmelidir.

İki tarafın taksitli ödeme anlaşması yapabilmesi için borcun taksitlerine ilişkin tutarlar ve ödeme zamanları belirlenmeli ve ilk taksit derhal ödenmelidir. Anlaşma sonrasında borçlu, taksitleri belirlenen tutarlarda ve zamanında ödediği müddetçe icra takibi durdurulur. Taksit ödenmezse icra takibine konu olan borcun tümüne karşılık olarak alacaklı haciz talebinde bulunabilir.

Borçlunun tek taraflı taksit talep etme durumu

Borçlunun tek taraflı taksit isteminde bulunabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir.  Bunun için taksitli ödeme talebi alacaklının satış talebinden önce yapılmalı ve borçlunun borcunu ödemeye yetecek kadar malının haczedilmesi gerekir. Ayrıca belirlenen taksit tutarının toplam borcun dörtte birinden daha az olmaması ve ilk taksitin derhal ödenmesi istenir. İki taksit arasındaki sürelerin de 3 ayı geçmemesi şartı aranır.

Bu şartlar sağlanırsa, borçlunun taksit talebi alacaklının kabul şartı aranmadan uygulamaya konur ve icra takibi durdurulur. Mallar üzerindeki haciz devam ettirilse de malların satış süreleri de durdurulur.

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