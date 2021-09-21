Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Turistler hırsız çıktı!
Turistler hırsız çıktı!
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı

İcra yoluyla alınan çocuğunu bir daha göremedi

Adıyaman’da icra memurları aracılığıyla alınan ve aynı gün geri getirilmesi gereken 1,5 yaşındaki bebeğini bir daha göremeyen Hayriye Küçük, anne sütüyle beslenen çocuğunun kendisine teslim edilmesini istedi.

21 Eylül 2021 Salı 09:15
65 Okunma
İcra yoluyla alınan çocuğunu bir daha göremedi

Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden 24 yaşındaki Hayriye Küçük, iddialara göre yaklaşık 2 yıl önce görücü usulü tanıştığı Y.Ü. ile dini nikahla evlendi. Evlendikten 2 ay sonra eşiyle sorun yaşadığını iddia eden Küçük, hamileyken babaevine geri döndü.

Hamilelik sürecini babaevinde geçiren ve dünyaya bir erkek çocuk getiren Hayriye Küçük, çocuğuna A.K.Ü. ismini verdi. Bebeğinin eski eşi Y.Ü. tarafından daha önce kaçırıldığını ve yapılan ihbar sonrasında çocuğun polis ekipleri tarafından bulunarak kendisine teslim edildiğini iddia eden Küçük, 1,5 yaşındaki bebeğinin icra memurları tarafından 18 Eylül günü saat 11.00 sularında kendisinden teslim alındığını ve çocuğunun aynı gün içerisinde saat 15.00’te geri getirilmesi gerektiği halde 3 gündür çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Eski eşi Y.Ü’ye ulaşamadığını ve çocuğundan hiçbir şekilde haber alamadığını iddia eden Hayriye Küçük, yetkililerden kendisine yardım edilmesini ve anne sütüyle beslenen çocuğunun kendisine teslim edilmesini istedi.

Çaldığı her kapının yüzüne kapandığını iddia eden anne Küçük, “Ben bundan 2 yıl önce dini nikahlı bir evlilik yaptım. 2 aylık evliyken babamın evine geldim ve çocuğumu burada doğurdum. Hiçbir şekilde beni kendisi aramadı ve çocuk olduktan sonra 'Çocuk benden değil, ben DNA testi yapacağım' dedi ve gelmedi. Daha sonra çocuğumu bir defa kaçırdı, polis ekipleri kaçırılan çocuğumu 1 saat içerisinde bularak bana getirdi. Bu cumartesi günü icra memurları gelerek çocuğu benden aldı. Hiçbir şekilde çocuğun yanına yaklaştırmadılar, 'Siz gelmeyin tartışma çıkar, sizlere söz veriyorum çocuğunuzu geri getireceğiz' dedi. Ama çocuğumu geri getirmediler ve 3 gündür çocuğum kayıp. Hiçbir şekilde kendisinden haber alamıyorum. Devlet dairelerine gidiyorum, 'Size gerekilen haber verilecek' diyorlar ve beni geri gönderiyorlar. Ben onu emziriyorum, sadece anne sütü alıyor" dedi.

Küçük, "İcra memurları benden para talep etti, ben de veremediğim için çocuğumu bana geri getirmediler. Gelen memurların içerisinde bulunan bir kişinin soyadıyla eski eşimin soyadı da aynı uyuşuyor. Ben düşünüyorum acaba aralarında bir akrabalık var mı, acaba kendilerine para verildi de mi tutuldu, bilmiyorum. Benim tek istediğim çocuğumun bana geri getirilmesi" d,ye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Icra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişi yakalandı
Ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişi yakalandı
Kadınlardan yasak aşk kavgası!
Kadınlardan yasak aşk kavgası!
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 21 Eylül 2021
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri / 21 Eylül 2021
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim