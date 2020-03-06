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İdlib ateşkesi sahada haritayı nasıl değiştirdi?

Dünkü İdlib ateşkesi sonrası sahada nasıl bir fotoğraf oluştuğu merak konusu. Türkiye bölgede istediğini aldı mı? Türk askerlerine ait gözlem noktalarının durumu ne olacak? M4 ve M5 karayolunun kontrolü nasıl olacak? Merak edilen tüm sorulara Yenibirlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan cevap verdi

06 Mart 2020 Cuma 09:18
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İdlib ateşkesi sahada haritayı nasıl değiştirdi?

Dünkü İdlib ateşkesi sonrası sahada nasıl bir fotoğraf oluştuğu merak konusu. Türkiye bölgede istediğini aldı mı? Türk askerlerine ait gözlem noktalarının durumu ne olacak? M4 ve M5 karayolunun kontrolü nasıl olacak? Merak edilen tüm sorulara Yenibirlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan cevap verdi

ATEŞKES SONRASI SAHADA NE DEĞİŞTİ?

Birincisi sahada herkesin yeri belli olmuş oldu. En son Türkiye'nin oluşturduğu gözlem noktaları ve kontrol alanları Rusya ve rejim tarafından kabul edildi. İkincisı M4 karayolunun üstünde ve altında 16 km'lik bir güvenlik koridoru oluşturulacak. Henüz oluşturulmadı, oluşturulacak. Burası bir güvenli bölgeden ziyade bir güvenli koridordan bahsedebiliriz. M4 karayolunun açık olabilmesi için bu yöntem geliştirilmişe benziyor.

RUSYA'NIN TALEBİ NEYDİ?

Rusya'nın Soçi mutabakatında bir talebi vardı. M4 ve M5 karayolunun rejime açık olması. Şimdi Lazkiye'den çıkan rejim unsurları M4 karayolundan geçerek Serakib ve Halep'e ulaşmasını bu ortak devriyeler sağlayacak. Rusya'nın talebi buydu, Türkiye de kabul etti. Bizim anladığımız kadarıyla M5 karayolunun rejime bırakılması kabul edildi.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ

Türkiye'nin en büyük talebi askerlerimize saldırıların durması, sivillere saldırıların durması ve Soçi sınırlarının belirlenmesiydi. Şu anda var olan gözlem noktalarımız devam edecek ya da yerleri revize edilecek. Aslında sahadaki fotoğraf masaya yansıdı diyebiliriz.

TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI MI?

Türkiye önceliklerini bu zirvede aldı. Birincisi gözlem noktalarımı geri çekmeyeceğim dedi ve çekmedi.  İkinci en önemli kazanım güvenli bölge. M4 karayolunun güneyi ve kuzeyini kapsayan 16'şar km'lik güvenli bölge kuzeydeki sivillerin bir güvenli bölgede yaşamasını sağlamış durumda. Bu bölgeye rejim girmeyecek.

Anlaşama uygulanırsa Türk askerinin etki alanı olan İdlib şehir merkezi ve çevresi güvenli bir alan alan oluşmuş olacak. Güvenlik koridoru yol kazaları olmaması için Rusya anlaşmaya varılan bir nokta. Türkiye'nin en büyük kazanımlarından biri de 850 bin kişilik göç hareketinin durması sağlanmış olacak.

Kaynak: CNN Türk

Son Güncelleme: 06.03.2020 10:21
Anahtar Kelimeler:
İdlibSuriyeTürkiyeRusyaİdlib Ateşkes
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