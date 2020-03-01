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İdlib'de 2 rejim uçağı düşürüldü

TC Milli Savunma Bakanlığı, “Rejime ait iki adet su-24 tipi uçak düşürüldü” açıklamasını yaptı.

01 Mart 2020 Pazar 15:22
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İdlib'de 2 rejim uçağı düşürüldü

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Esed rejimine ait iki savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait iki adet su-24 tipi uçak düşürüldü. Bir SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür” ifadelerine yer verdildi.

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