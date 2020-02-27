Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

İdlib konusunda Rusya'yı görüşlerimize yaklaştırmaya çalışıyoruz

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'yla İdlib konusunda yapılan görüşmelerde henüz nihai bir çözüme ulaşılamadığını söyledi.

27 Şubat 2020 Perşembe 23:32
230 Okunma
İdlib konusunda Rusya'yı görüşlerimize yaklaştırmaya çalışıyoruz

Akar, "Hem sahadaki aldığımız ve alacağımız tedbirlerle hem de masadaki yaptığımız görüşmeler ve konuşmalarla, Rusya'yı bizim görüşlerimize yaklaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Ankara'da Perşembe sabahı BBC muhabiri Orla Guerin'e konuşan Akar, Türkiye'nin Rusya'yı karşısına almak istemediğini vurguladı.

Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Suriye ordusuna Türk gözlem noktaları etrafından çekilmesi için verdiği sürenin hatırlatılması üzerine, "Bu yerine getirilmezse hafta sonundan itibaren diğer faaliyetlerimizi göreceksiniz" diye konuştu.

Son Güncelleme: 28.02.2020 00:33
Anahtar Kelimeler:
İdlibSuriyeTürkiyeHulusi Akar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mültecilere Avrupa kapıları açıldı
Mültecilere Avrupa kapıları açıldı
CHP Sözcüsü Öztrak: TBMM'yi kapalı oturuma çağırıyoruz
CHP Sözcüsü Öztrak: TBMM'yi kapalı oturuma çağırıyoruz
İletişim Başkanı Altun: Rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alındı
İletişim Başkanı Altun: Rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alındı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim