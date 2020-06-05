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İdlib’de 1 asker şehit oldu

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda, 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

05 Haziran 2020 Cuma 23:19
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İdlib’de 1 asker şehit oldu

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda, 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi. 

Açıklamada ayrıca, şehide Allah'tan rahmet, ailesi TSK ile Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar dilekleri iletildi.

Anahtar Kelimeler:
ŞEHİTİdlib
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