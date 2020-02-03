Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...
Uzmanından mavi ışık uyarısı: Kanserin artmasına neden olabilir
Kanserin artmasına neden olabilir
Maske, corona virüsten korur mu?
Maske, corona virüsten korur mu?
Apple'dan flaş Çin kararı!
Apple'dan flaş Çin kararı!

İdlib’de şehit sayısı 6’ya yükseldi

TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sabah saatlerinde 4 olarak açıklanan şehit sayısının 6’ya yükseldiği açıklandı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 14:48
İdlib’de şehit sayısı 6’ya yükseldi

TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sabah saatlerinde 4 olarak açıklanan şehit sayısının 6’ya yükseldiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı ve saldırıda 4 askerin şehit olduğu, biri ağır 9 askerin ise yaralandığı bildirilmişti.

MSB’den yapılan yeni açıklamada sabah saatlerinde 4 olarak açıklanan şehit sayısının 6’ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza Rejim tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6’ya yükselmiştir.

Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir.

Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

(BRT/CNN)

Anahtar Kelimeler:
Dlb;eht6HaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de maskelere talep arttı: 10 tanesi 620 lira
Türkiye'de maskelere talep arttı: 10 tanesi 620 lira
Çavuşoğlu’ndan Trump’ın sözde barış planına tepki
Çavuşoğlu’ndan Trump’ın sözde barış planına tepki
TC MSB: İdlib’de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı
TC MSB: İdlib’de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim