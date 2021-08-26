İfadesi ortaya çıktı; "Korkutursam saldırmaz diye düşündüm"

Adana'da sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıkla kaynar su döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyan ve polis tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki özel güvenlik görevlisi M.E.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli, ifadesinde, “Köpeklerden korkuyorum. Korkutursam saldırmaz diye düşündüm. Çok pişmanım” dedi.