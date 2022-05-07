İkbal Gürpınar'dan çok konuşulacak sözler!

Anne ve babasını koronavirüse nedeniyle kaybeden, kendisi de günlerce yoğun bakımda yatan İkbal Gürpınar, mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

"15 TEMMUZ'U SURİYELİLER SAYESİNDE KAZANDIK"

Ülke TV'de Esra Elönü'nün Arafta Sorular programına konuk olan sunucu İkbal Gürpınar, son dönemde sığınmacıların ülkelerine dönmelerine yönelik başlatılan kampanyalarla ilgili konuştu. Canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan Gürpınar, "15 Temmuz'u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandık" dedi. 15 Temmuz'dan önce meteorolojinin kuraklık çağrısı yaptığını söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Basını bir takip edin, Suriye'deki olay patlamadan evvel, 'feci bir kuraklık olacak' haberler vardı. Bir de meteoroloji duyurmuştu, kuraklık olacaktı. Suriyeliler geldi yağmur üstüne yağmur yağdı."

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKİYOR

İkbal Gürpınar'ın canlı yayındaki açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Tepkilerin odağı olan Gürpınar için "Madem Suriyelileri seviyorsun o zaman bir aileyi evine al" yorumları yapılıyor.