İki aşısını yaptırana düğün salonu yarı fiyatına

Aşılamada en son sırada olan Şanlıurfa’da bir doz aşını olan 18 yaş üstü nüfusun oranı yüzde 46,5.

AA’nın haberine göre, düğün salonu işleten Abdullah Aslan kentte aşıyı teşvik amacıyla ‘Haydi Urfa Aşı Ol‘ sloganıyla kampanya başlatarak iki doz aşı olan düğün sahiplerine yüzde 50 indirim uyguluyor.

Aslan şunları söyledi: “Salonumuzda iki doz aşısını olan düğün sahiplerine yüzde 50 indirim başlattım. Yalnız bir şartım var, tüm aile fertleri aşısını olması gerekiyor. Amacım vatandaşlarımızı aşıya teşvik etmektir. Aşı olmamış eylül ayında düğün yapacaklar varsa bugünden aşısını yaptırsınlar en azından 7 bin lira gibi bir indirimden faydalanmış olurlar. Aşı olalım bu hastalığı elbirliği ile yenelim, kimin elinden ne geliyorsa onu yapsın, aşımızı olalım, maskemizi takalım, fazla yaklaşmadan sosyal mesafemizi koruyalım. Hayat eskiye dönsün, eskiye dönmezse yaşam yok, yaşamın sağlıklı olması için bu hastalığın olmaması lazım. Sadece bir aşı vurulacağız. Bir dişimizi çektirirken bile iğne yapılırken neden aşı üzerine tereddüt yaşıyoruz?”

Salona aşı olup gelen Sinan Yıldız da eylülde evleneceğini, bu kampanyadan faydalanmak istediğini belirtti. Yıldız kampanya sayesinde hem sağlıklarını koruduklarını hem de masraflarını azalttıklarını anlattı.