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İki genç evde ölü bulundu

Beylikdüzü'ndeki bir evde, 20 yaşındaki Muhammed Yusuf ve 19 yaşındaki Duygu silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

01 Aralık 2022 Perşembe 14:42
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İki genç evde ölü bulundu



İstanbul'da bir evde biri kız iki genç ölü bulundu.

Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, üst kattan gelen silah sesi ve bağrışmalar üzerine polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, silahla vuruldukları anlaşılan Muhammed Yusuf T. (20) ve Duygu U.'nun (19) cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis, olay sırasında evde bulunan Muhammed Yusuf T.'nin annesi ve ağabeyinin ifadesine başvurdu.

Ölen gençlerin cenazeleri, evdeki incelemeler sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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