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İki gündür aranan 16 yaşındaki Yağmur'dan acı haber

Aydın'ın Didim ilçesinde iki gün önce kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan ölü bulundu. Çocuğun vücudunda çok sayıda kesik izi olduğu tespit edildi.

27 Temmuz 2021 Salı 13:59
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İki gündür aranan 16 yaşındaki Yağmur'dan acı haber

Aydın'da iki gündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu.

Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan, 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrıldı.

Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Bu sabah Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren ekipler, yol kenarındaki bir arazide ceset buldu.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KESİK İZİ VAR

Vücudunda çok sayıda kesik izi bulunan cesedin, kayıp Tayhan'a ait olduğundan şüphelenen ekip, aileye durumu bildirdi. Ailenin teşhisi sonucu cesedin Tayhan'a ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayhan'ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Cesedin bulunduğu yerin, babasına ait lokma dükkanına yaklaşık 100 metre mesafede olduğu belirtildi.

Öte yandan Tayhan'ın kaybolduğu gün, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun yalnız olarak yolda yürüdüğü ve elinde bir poşet olduğu görülüyor.

Son Güncelleme: 27.07.2021 16:39
Anahtar Kelimeler:
AydınDidimYağmur
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