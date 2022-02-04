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İki kişi iple asılı halde ölü bulundu

Samsun'da iki kişiden biri gölet kenarında ağaca, diğeri ise samanlıktaki çatının kirişine iple asılı halde ölü bulundu. İki ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04 Şubat 2022 Cuma 09:40
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İki kişi iple asılı halde ölü bulundu
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Samsun'da meydana gelen iki ayrı olayda iki kişi iple asılı halde ölü bulundu.

Atakum ilçesinde M.K (58) dün sabah işe gitmek için evinden ayrıldı.

M.K, arkadaşlarını işe bıraktıktan sonra kendisinin bir saatlik işi olduğunu söyleyip iş yerinin önünden aracıyla hareket etti.

M.K. akşam evine dönmeyince, telefonla da kendisine ulaşılamayınca yakınları hayatından endişe ederek polise kayıp başvurusunda bulundu.

Aracı terk edilmiş halde bulunan M.K., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göleti yanında ağaca iple asıl halde ölü bulundu.

Tekkeköy ilçesinin Kibarlar Mahallesinde ise K.K. (60), evinin yanındaki samanlıkta iple çatının kirişine asılı halde bulundu.

Olay 112'ye haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, K.K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İki ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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