Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
4 gün daha tutuklu kalacak
4 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha ek tutukluluk
3 gün daha ek tutukluluk
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"

İki lider NATO zirvesi sırasında 14 Haziran’da bir araya gelecek

 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin düzenlediği günlük basın toplantısına konuk olarak Biden'ın 10 Haziran'da başlayacak Avrupa gezisinin detaylarını anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 23:41
0 Okunma
İki lider NATO zirvesi sırasında 14 Haziran’da bir araya gelecek

Bir gazetecinin 14 Haziran’da NATO zirvesi sırasında Biden ve Erdoğan arasında yapılması öngörülen ikili görüşmenin içeriğiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Sullivan, görüşmenin geniş ölçekte ve kapsamlı bir gündemi olacağını söyledi.

Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgede şu anda öne çıkan meselelerin iki lider tarafından masaya yatırılacağını ifade eden Sullivan, ayrıca Türkiye’nin Afganistan’la ilgili müzakereler ve diplomaside ileriki süreçte oynayacağı rolün de görüşmede tartışılacağını belirtti.

Sullivan, bunun yanında ABD ve Türkiye’nin, “değerler, insan hakları ve diğer konularda aralarındaki önemli ayrılıkların bazılarıyla nasıl başa çıkacakları” hususunun da Biden ve Erdoğan tarafından ele alınacağını aktardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Başkan Biden, Erdoğan’ı çok iyi biliyor. İki lider birlikte çok zaman geçirdi ve ikisinin de ilişkilerin tam boyutunu gözden geçirme yolundaki bu ciddi fırsatı dört gözle beklediklerini düşünüyorum” diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşme tarihi geçen hafta kesinleşmişti. Beyaz Saray iki liderin NATO zirvesi sırasında 14 Haziran’da biraraya geleceğini açıklamıştı. Beyaz Saray açıklamasında, “Başkan ayrıca geniş yelpazede bir dizi ikili ve bölgesel meseleyi ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek” ifadesi kullanılmıştı.

Son Güncelleme: 07.06.2021 23:43
Anahtar Kelimeler:
Jake Sullivan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iOS işletim sisteminin yeni sürümü iOS 15 duyuruldu
iOS işletim sisteminin yeni sürümü iOS 15 duyuruldu
"KKTC’deki soydaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruyacağız"
"KKTC’deki soydaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruyacağız"
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı
Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim