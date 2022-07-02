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İki motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Mersin'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de hayatını kaybetti.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:13
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İki motosiklet çarpıştı: 2 ölü
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.

Hasan Erkan idaresindeki 33 BKD 90 plakalı motosiklet ile Efe İbrahim Demir yönetimindeki 33 AFE 589 plakalı motosiklet, İsmet İnönü Bulvarı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Erkan ve Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki sürücünün cenazeleri morga konuldu.

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