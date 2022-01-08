Künye
Kıbrıs 18
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Girne'de bir garip olay!
Girne'de bir garip olay!
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...

İki sevgilinin tartışmasında 17 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti

Antalya'da 17 yaşındaki Edanur Demir, kafede iş arkadaşı Sıla P. ve sevgilisi S.M.D. arasında çıkan tartışmada ateşlenen silahla başından vurularak yaşamını yitirdi. Kaçan katil zanlısı Burdur'da yakalandı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 12:01
1931 Okunma
İki sevgilinin tartışmasında 17 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti
banner108

Antalya'da, iki sevgilinin tartışması sonucu ateşlenen silahla başından vurulan genç kız hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda bulunan kafede meydana geldi. İş yerinde garson olarak çalışan Sıla P. ile sevgilisi S.M.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M.D., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti.

Silahtan çıkan mermi, garsonlardan, Sıla'nın mesai arkadaşı Edanur Demir'in (17) başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Edanur'u ambulansla hastaneye götürdü. Edanur Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Edanur'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI KAFEDE SİLAHIYLA OYNARKEN KENDİSİNİ DE YARALAMIŞ

Olay sonrası kaçan S.M.D. de Burdur'da polis ekipleri tarafından yakalandı. S.M.D.'nin, birkaç gün önce de aynı kafeye gelip tabancasıyla oynadığı sırada kendisini elinden yaraladığı belirtildi.

Edanur Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından morgdan annesi Pakize ve kız kardeşleri Zehra ile Esra Demir tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.

Açık öğretim lisesi mezunu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Edanur Demir'in, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: ''Biz laf değil iş üretiriz''
Erdoğan: ''Biz laf değil iş üretiriz''
Annenin feryatları yürek dağladı!
Annenin feryatları yürek dağladı!
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim