İki yeni bakanlık oluşturuldu, kabineye üç yeni isim girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı. Yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine kurulan bakanlıklardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı. Eski Ankara Milletvekili olan Profesör Doktor Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini yürütüyordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ise Derya Yanık getirildi.

Kamuoyunda sivil toplum gönüllüsü olarak tanınan Avukat Derya Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM'de bir çok görev aldı. Bakan Yanık, AK Parti'nin son Genel Kongresi'nde ise Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişti.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı görevinden alındı, yerine Mehmet Muş atandı.

Kararla birlikte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanlık sayısı 16'dan 17'ye çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmet birimleri şunlardan oluştu:

"Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hizmet birimleri ise şunlar oldu:

"Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü."