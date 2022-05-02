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İki yılın ardından maskesiz ilk bayram

Türkiye'de İki yılın ardından bu yıl Ramazan Bayramı maskesiz kutlanacak. Peki, vakaların yeniden artmaması ve bayramın tadının kaçmaması için nelere dikkat edilmeli?

02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:59
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İki yılın ardından maskesiz ilk bayram

Vakaların azalması ile kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu da kaldırıldı.
Ancak vakaların yeninden artmaması için bayram ziyaretlerinde yine de dikkatli olunmalı.

"Virüs tekrar dalga yaratabilir"

Virüsün tekrar dalga yaratabileceğini aktaran Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan şöyle konuştu:

"Çin’de de görüyoruz tekrar tekrar virüs dolaşıp tekrar bir süre gözükmese bile tekrar enfekte edebiliyor. Tekrar bir dalga yaratabiliyor. Buna fırsat vermemek için bu günlerin aslında adımlarını da küçük küçük atmak gerekiyor."

"Semptom gösteren kişiler kendini izole etmeli"

Kalabalığın çok yoğun olduğu yerlerde maske takılmasını ve kapalı alanların sıklıkla havalandırılmasını tavsiye eden Prof. Dr. Akhan, "Eğer öksürük, burun akıntısı, ateş gibi bir takım semptomlar varsa bayramda kendimizi biraz daha izole etmemizde fayda var" dedi.

"El öpme, sarılma olabilir ancak temizlik çok önemli"

Özellikle ziyaretlerde temizlik kurallarına uyulması büyük önem taşıyor.

"Pandemi öncesi bayramlara ulaşmamıza az kaldı diye düşünüyorum. Burada da biraz daha küçük adımlarla gitmekte fayda var ama elbetteki artık sarılmalar, el öpmeler söz konusu olabilecek. Yine hijyene dikkat edeceğiz biliyorsunuz her zaman için etrafımızda virüsler, bakteriler var."

Uzmanlar bir kez daha uyarıyor. Hatırlatma dozlarının zamanında yapılması da vaka sayılarının tekrar artmaması için büyük önem taşıyor.

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