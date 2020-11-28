Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendilerini uyaran polise saldırdılar
Kendilerini uyaran polise saldırdılar
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
Biri 10 diğeri 20 ay hapis cezası aldı
Biri 10 diğeri 20 ay...
Bir kişiye 15 ay, 2 kişiye 4 yıl hapis cezası
Bir kişiye 15 ay, 2...
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve dudağından öptü
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve...

İkinci dalganın yaşandığı Bursa'da ölüm sayısı artıyor

Bursa’da koronavirüste yaşanan ikinci dalgayla birlikte ölüm sayısı artmaya devam ediyor. Ekiplerin, mezarlıklardaki çalışmaları sırasında drone ile çekilen görüntüler endişe yarattı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 15:39
710 Okunma
İkinci dalganın yaşandığı Bursa'da ölüm sayısı artıyor

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 ayda Bursa’da vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek, tedbirlere daha dikkatli uyulmasını istedi. Vaka artışına bağlı olarak kentte bulunan pandemi hastanelerindeki yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 76’ya ulaştı.

E-devlet üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin günlük olarak raporladığı kentteki günlük toplam ölüm sayıları 19-27 Ağustos tarihleri arasında günde ortalama 44 olurken, 19-27 Kasım tarihleri arasında günde ortalama 105 oldu.

Ölüm sayısındaki artış üzerine belediye ekiplerinin mezarlıklardaki çalışmaları dikkat çekti. Belediye ekiplerince Hamitler Kent Mezarlığı’nda yürütülen çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

“Gelen cenaze araçlarını sayamaz oldum”

Evinin penceresinden mezarlık görülen Gülseren Deliktaş, “Perdeyi açmaya korkar oldum. Bütün insanların bu manzarayı görüp, ibret almasını isterim. Neden insanlar hala kendi önlemlerini almıyor? Tedbirlere uymayanlar özellikle sağlık çalışanlarının vebalini nasıl üstlenebiliyorlar? Mezarlıktaki bu manzarayı görenlerin, biraz olsun korkup evlerinde durmalarını ve daha tedbirli olmalarını umuyorum. Buraya gelen cenaze araçlarını sayamaz oldum. Geç saatlere kadar mezar kazılıyor. İnsanların feryatlarını duyuyorum, ağlama seslerini duyuyorum. Gerçekten çok zor.” dedi.

Bakan Koca uyarmıştı

Bursa’da vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yaptığı konuşmasında, “Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyor. Bursa, Ankara, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için sağlık kuruluşlarımız çaba harcıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 yıl önce eşini, şimdi kızını kaybetti
3 yıl önce eşini, şimdi kızını kaybetti
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama
Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili oğlundan açıklama
20 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
20 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim