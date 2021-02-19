İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam

Türkiye'de İlaç fiyatlarına zam yapıldı.

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru değişti.

Söz konusu değişiklik "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kararda, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden euro değerinin 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan euro değerinin yüzde 20'den fazlasını geçemeyeceği belirtildi.

Böylece geçen yıl 3,81 lira olan euro/TL kuru 4,57'ye çıkacak. Bu da kan ürünleri hariç ilaçlara yüzde 20 oranında zam uygulanması anlamına geliyor.



Ankara Eczacılar Odası'ndan alınan bilgiye göre, zam oranı bakanlık ile ilaç sektörü arasındaki görüşmelerde belirlendi.