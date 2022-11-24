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İlber Ortaylı'dan kötü haber!

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber geldi. Ortaylı'nın dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. İlber Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu olan Prof. Dr. Ortaylı'nın testinin pozitif çıkması nedeniyle, söz konusu program 1 hafta sonraya ertelendi.

24 Kasım 2022 Perşembe 11:55
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İlber Ortaylı'dan kötü haber!



Prof. Dr. İlber Ortaylı koronavirüse yakalandı. Ortaylı'nın dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu merak edilirken, konuyla ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

İLBER ORTAYLI'NIN KONUK OLACAĞI PROGRAM ERTELENDİ

Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programı 1 hafta sonraya ertelendi. Ünlü tarihçi Ortaylı, 30 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'da fuar alanı söyleşi salonunda Osmaniye'de okurlarıyla konferans etkinliğinde bir araya gelecek.

"HOCAMIZ İLBER ORTAYLI'YA ÇOK GEÇMİŞ OLSUN"

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Hocamız İlber Ortaylı'ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah'tan sağlık, sıhhat diliyorum” dedi.

Fuarın 17.00 olarak planlanan açılış töreni ise Osmaniye protokolü ve öğrencilerin katılımları ile Cuma günü saat 15.00 olarak planlanarak değiştirildiği açıklandı.

(İHA)

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