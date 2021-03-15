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İlk kez hakim karşısında

Antalya'da çıplak bir şekilde işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek (31), ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenen İpek, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile duruşmaya katıldı.

15 Mart 2021 Pazartesi 14:37
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İlk kez hakim karşısında

Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında tartışma çıktı. Ramazan İpek, kıyafetlerini çıkarttığı eşini kelepçe takarak saatlerce dövdü.

7 Ocak günü, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen olayda Ramazan İpek, Melek İpek'i ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek ve elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi.

Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Cumhuriyet savcısının 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede, Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek'in, bugün saat 10.30'da Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyordu. SEGBİS sistemindeki teknik arıza nedeniyle duruşma öğleden sonraya kaldı. İpek, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile saat 14.10'de başlayan duruşmaya katıldı.

Duruşma salonunda maktul Ramazan İpek'in yakınları ile Melek İpek'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı tarafların yakınlarının yanı sıra, STK'lar ve kadın dernekleri de yakından takip ediyor.

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