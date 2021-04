İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15-21 Şubat haftasına ait il bazında Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadesini kullandı.

KARADENİZ ALARM VERİYOR

Karadeniz Bölgesi vaka sayısında alarm vermeye devam ediyor.



Son verilere göre, vaka yoğunluğunun en fazla olduğu il Ordu oldu. Ordu'da her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edildi. Ordu'yu her yüz bin kişide 200 barajını aşan Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize takip etti.

Türkiye'de vaka yoğunluğunun en az olduğu iller ise Hakkari ve Şırnak.

İSTANBUL'DA BELİRGİN ARTIŞ



3 büyükşehirdeki haftalık vaka yoğunluğunda ise İstanbul öne çıktı.

İstanbul'da her 100 bin kişiden 68,23'ünde, Ankara'da her 100 bin kişiden 35,39'unda, İzmir'de ise her 100 bin kişiden 42,67'sinde virüs tespit edildi.



Geçen haftaya göre, Ankara ve İzmir'de önemli bir değişim yaşanmazken, İstanbul'da belirgin bir artış göze çarpıyor.

200 BARAJINI 5 İL AŞTI



Türkiye genelinde vaka yoğunluklarında dikkat çekici bir artış göze çarpıyor.



Geçen hafta her yüz bin kişide 200 barajını aşan il sayısı 2 iken, bu hafta bu sayısı 5'e yükseldi.



Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Tokat, Osmaniye ve Adıyaman ise her 100 bin kişide 100 barajının üstünde seyrediyor..

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (15-21 Şubat) Covid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (42,86), Adıyaman (120,64), Afyonkarahisar (31,62), Ağrı (19,61), Aksaray (108,27), Amasya (90,31), Ankara (35,39), Antalya (78,92), Ardahan (88,39), Artvin (75,52), Aydın (37,71), Balıkesir (92,40), Bartın (31,16), Batman (8,71), Bayburt (21,98), Bilecik (45,72), Bingöl (18,45), Bitlis (15,10), Bolu (75,60), Burdur (93,23), Bursa (39,14), Çanakkale (43,76), Çankırı (26,50), Çorum (41,31), Denizli (31,51), Diyarbakır (10,00), Düzce (48,78), Edirne (75,29), Elazığ (44,22), Erzincan (34,13), Erzurum (50,90), Eskişehir (35,55), Gaziantep (35,08), Giresun (217,51), Gümüşhane (88,21), Hakkari (3,21), Hatay (45,50), Iğdır (10,43), Isparta (29,53), İstanbul (68,23), İzmir (42,67), Kahramanmaraş (35,35), Karabük (16,83), Karaman (105,92), Kars (18,60), Kastamonu (21,79), Kayseri (74,08), Kırıkkale (47,36), Kırklareli (71,05), Kırşehir (30,86), Kilis (48,32), Kocaeli (92,53), Konya (101,95), Kütahya (57,74), Malatya (44,28), Manisa (36,74), Mardin (12,52), Mersin (87,87), Muğla (49,66), Muş (8,51), Nevşehir (50,83), Niğde (57,45), Ordu (228,40), Osmaniye (134,90), Rize (200,08), Sakarya (103,01), Samsun (202,94), Siirt (20,54), Sinop (83,62), Sivas (38,37), Şanlıurfa (20,42), Şırnak (3,91), Tekirdağ (74,65), Tokat (149,20), Trabzon (207,54), Tunceli (29,96), Uşak (17,32), Van (13,92), Yalova (74,62), Yozgat (37,70), Zonguldak (54,30)."