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İmamın vaazı sosyal medyada gündem oldu!

Cami imamı olduğu öğrenilen Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın küçük çocukların giyim şekilleriyle ilgili söylediği sözler büyük tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran vaaz videosunda Dörtbudak, "Kız çocuğunu görüyorum. Bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada, belliyken daracık ve sımsıkı, ten renginde, vücudun her şeyini belli eden bir şey giysi olabilir mi" ifadelerini kullanıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Dörtbudak'a eleştiri geldi.

30 Ağustos 2022 Salı 10:16
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İmamın vaazı sosyal medyada gündem oldu!


İmam Dörtbudak'ın kız çocuklarının giyimiyle ilgili sarf ettiği sözler tepkilere yol açtı. Sosyal medyada çokça paylaşılan bir başka açıklamasında Dörtbudak, "Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek bacak açık ondan sonra pedofili suçtur" şeklinde konuşuyor.

"ÖNÜNE DUVAR MI GELİYOR, KADIN MI GELİYOR, NE GELİYORSA ÇARPACAKSIN"

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Halid Camii'nde imamlık yaptığı öğrenilen Mehmet Şükrü Dörtbudak, sosyal medyada yansıyan bir vaaz videosunda şöyle konuşuyor:

"Hanımla beraber çarşıda alışveriş yapalım dedik. Ama yola çıktık, ne çıkalım. Çıktığına bin pişman oluyorsun. Gözünü yerden kaldırmayacaksın. Önüne duvar mı geliyor, kadın mı geliyor, ne geliyorsa çarpacaksın. Kız çocuğunu görüyorum, zavallı; eğitilmemiş, ana baba öğretmemiş, bacağında bir tayt, ince, ten rengi, başında da başörtüsü. Kızım yazık günah değil mi? Niye ayağına bir pijama, bir etek giymedin? Onu pijama zannediyor, örtü zannediyor. Bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada, belliyken daracık ve sımsıkı, ten renginde, vücudun her şeyini belli eden bir şey giysi olabilir mi, örtünme olabilir mi?"

"ÇOCUĞUN HER TARAFI AÇIK, ONDAN SONRA 'PEDOFİLİ SUÇTUR'"

Yine çokça tartışılan bir başka açıklamasında ise Dörtbudak, benzer ifadelerle şunları söylüyor:

"Bayram vesilesiyle görüyoruz sokaklarda, kız çocuklarına giydirdikleri elbiseler. Aman yarabbi! 'E çocuktur.' 'Çocuktur' var mı? Çocuğu kendinden alıştıracaksın. Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık, atlet gibi elbiseler, mini etek, bacak açık, ondan sonra pedofili suçtur.
Pedofili akımı sen körüklüyorsun. Sen insanların gözüne tahrik edici şeyler ortaya koyarsan, Batı'nın getirdiğinden giysiyi, edebi, ahlakı aileye koyarsan, çoluk çocuğuna yaşatırsan tabii ki toplum bozulur, tabii ki pedofilik suçlar da artar. Tavşana kaç diyoruz, tazıya tut diyoruz. Önce suçu, eylemi oluşturacak ortamları yok etmek lazım."

İNCE: BU SAPIKLARI GÖKYÜZÜNE HASRET BIRAKACAĞIM!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, imam Dörtbudak'ın çocuklarla ilgili söylediklerine sosyal medya hesabından çok sert sözlerle tepki gösterdi. İnce, Twitter gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Bakın çok açık konuşuyorum! Ant olsun ki; Cumhurbaşkanı olduğum gün, “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun” diyen sapıkları, bu sapıkları millete imam diye yutturan sapık severleri gökyüzüne hasret bırakacağım!"

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