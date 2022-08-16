İmamlara eskort soruşturması

Olay kentte din görevlilerinin eskort kızlarla birlikte olduğu söylentilerinin ortaya çıkması ile başladı.

Konu din görevlileri arasında sıklıkla konuşulmaya başlanınca Merkezefendi İlçe Müftülüğü idari soruşturma başlattı.

Bu sırada müftülüğü denetime gelen Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri de olaydan haberdar olarak soruşturma başlattı.

İddialara göre 3 imam ve bir müezzin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda din görevlisinin ifadesine başvuruldu.

Son olarak soruşturmaya konu olan 4 din görevlisi dinlendi. Eskort kızlarla yapılan görüşmelerin bir camiye kayıtlı telefondan yapıldığı, watsapp ve twitter uygulamalarının kullanılarak temasa geçildiğinin tespit edildiği öne sürüldü.

‘İLGİLERİ YOKTU, SORUŞTURMAYA DÂHİL EDİLDİLER'



Suçlanan din görevlilerinden ikisinin Bayramyeri ve Somuncuoğlu camilerinde görevli A.S. ve M.İ.D. oldukları iddia edildi. Diğer yandan soruşturmanın Memur Sen Konfederasyonu dışındaki tüm sendikaları hedef aldığı iddia edildi.

Daha önce 5 kez görevden alınan ve mahkeme kararları ile geri dönen Adil Sen üyesi Hilal Camisi imamı M.O. ile Din-Bir Sen Denizli temsilcisi Y.K.'nın da ilgileri olmadıkları halde soruşturmaya dâhil edildiği öne sürüldü.

Soruşturmada ifade veren din görevlilerine bu iki isim hakkında aleyhte ifade vermek üzere mobbing uygulandığı belirtildi.

Soruşturmaya konu olan şikâyette 4'ten fazla imamın olduğu da iddialar arasında yer aldı.

‘İLÇE MÜFTÜSÜ AÇIĞA ALINMALIDIR'



Soruşturma dedikodularının yayılması üzerine Adil Sen Genel Başkanı Ahmet Murat Hocaoğlu Denizli'ye gelerek il müftülüğü önünde açıklama yaptı.

İlçe müftüsünün soruşturmanın selameti açısından açığa alınmasını isteyen Hocaoğlu,

şöyle konuştu:

*Üyelerimize mobbing yapılmakta ve hukuksuz bir şekilde Merkezefendi İlçe Müftüsü tarafından çalışan arkadaşlarımız birbirlerini şikâyet etmeye zorlanmaktadır.

*Oynanan oyunları görüyoruz. Üyelerimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından, çalışan arkadaşlarımıza bir daha baskı kurmasına fırsat vermemek için soruşturma bitene kadar Merkezefendi ilçe müftüsünün derhal açığa alınması gerektiği kanaatindeyiz.

Kaynak : Sözcü