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İmamoğlu’ndan Yıldırım’a ‘çaldılar’ tepkisi

Ekrem İmamoğlu, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın seçimlerin neden iptal olduğunu soran bir vatandaşa verdiği “Çünkü çaldılar” cevabına sert tepki gösterdi... Evinin mutfağında çektiği bir videoyu paylaşan İmamoğlu; 'Şu mübarek Ramazan ayında bile yalanla ve iftirayla konuşanları Allah’a havale ediyorum. 'Bakan olursun, Başbakan olursun, TBMM Başkanı olursun ama...' ifadelerini kullandı.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:19
İmamoğlu’ndan Yıldırım’a ‘çaldılar’ tepkisi
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Önceki gün bir vatandaşın Binali Yıldırım'a “Seçim neden iptal edildi?” şeklindeki sorusuna “Çok basit, çünkü çaldılar” diye yanıt veren Yıldırım'a CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’ndan sert yanıt geldi.

“Sahurda konuşmak pek adetim değil” diyerek evinde çektiği videoyu paylaşan İmamoğlu, “Gerçekten canım çok sıkkın. Rakibime soruyorlar, ‘Seçim niye iptal edildi’ diye, ‘Çaldılar’ diyor. Daha korkuncu ne biliyor musunuz, 3-4 yaşındaki çocuklara ‘çaldılar’ dedirterek kampanya yapıyorlar, o günahsız, pırıl pırıl çocuklara. Başkanlık ne ki, ben her şeyden önce 3 çocuk babasıyım. Sakın o çocukları kirletmeyin! Üzülüyorum, çok üzülüyorum, yazıklar olsun! Ve hepinizi Allah’a havale ediyorum. Şu Ramazan ayında yalanla, iftirayla konuşuyorsunuz ya hepinizi Allah’a havale ediyorum. Başkan olursun, Bakan olursun Meclis Başkanı olursun ama… Neyse. Babamın güzel bir lafı vardır, ‘Doğruluk ve dürüstlük, insanı mutlu eder’, inşallah siz de bir gün mutlu olursunuz.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluAKPHaberKKTC
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VATANDAŞ 2019-05-13 12:29:42

SEN KONUŞMA, OY ÇALMAYA DEVAM ET. BİR DE YEMİN EDER. BEN Mİ ÇALDIM BU OYLARI. SAMAN YOLU TV'NİN ESKİ SPİKERİ, B.....K OLDU TABAĞA GİRDİ.

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