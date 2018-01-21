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İncirlik'te savaş uçağı hareketliliği

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda hava hareketliliği yaşandı....

21 Ocak 2018 Pazar 16:33
İncirlik'te savaş uçağı hareketliliği
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Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda hava hareketliliği yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla dün başlatılan Zeytin Dalı Harekatı bugün de sürerken İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda da hareketlilik gözleniyor.

Bazı Türk savaş uçakları üstten kalkış yaparken, bazılarının da pistte hazır bekletildiği görüldü.

Öte yandan askeri kargo uçaklarının üsse geliş ve gidişleri de sürüyor.

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