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İnek üçüz doğurdu

Bolu'nun Mengen ilçesinde, hayvancılık yapan Neslihan Ergaş'a ait 'Ak Fatma' isimli inek üçüz doğurdu. İlk defa böyle bir olaya denk geldiğini söyleyen Ergaş, "İnek önceden ikişer doğuruyordu, üçüz olunca biz de şaşırdık" dedi.

27 Ocak 2022 Perşembe 11:31
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İnek üçüz doğurdu
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Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu Beldesi'ne bağlı Şahbazlar Köyü'nde hayvancılık yapan Neslihan Ergaş'ın 'Ak Fatma' ismini verdiği inek üçüz doğurdu. İneği üçüz doğurunca şaşırdığını ifade eden Neslihan Ergaş, durumun hemen Mengen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdi.

İneğinin daha önce iki defa ikiz doğurduğunu ama ilk defa üçüz doğurduğunu ifade eden Ergaş, "İnek doğuruyordu ama ikişer ikişer doğuruyordu. Üçüz olunca biz de şaşırdık. Seviyorum, bakıyorum" dedi.

Ergaş, ikisi dişi, biri erkek olan buzağıla rına 'Halime', 'Fadime' ve 'Ceyhan' ismini verdi.


'10 YILLIK GÖREVİM BOYUNCA İLK DEFA BÖYLE OLAYLA KARŞILAŞIYORUM'

İneklerin küpeleme işlemine gelen Mengen Tarım ve Orman İlçe Müdürü Semih Tatlı, görev süresi boyunca ilk defa böyle bir olaya denk geldiğini belirtti. Tatlı, yaptığı açıklamada "Ak Fatma'nın bugün üçüz doğum yaptığı haberini aldık. İlçe Tarım ve Hayvancılık olarak sığır cinsi hayvanlarımızın kimliklendirilmesi yönetmeliğine uygun olarak, küpelerini takarak kayıt altına alma işlemlerini yaptık. Üçüz buzağılama genelde ilçemizde pek rastlanılmayan bir durum. 10 yıllık görev sürem boyunca ben de ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. O yüzden de Neslihan ablamızın sevincini paylaşıyoruz. Buzağıların sağlıklı olduğunu gördük. Çoklu doğumlarda buzağılara bakım ve besleme biraz problemli olabiliyor. 'Ak Fatma' yavrularını güzel bir şekilde besledi. İki tanesi dişi, bir tanesi erkek olarak haneye buzağılar kazandırılmış oldu" dedi.

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