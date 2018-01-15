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İngiltere'den Türkiye'deki 10 il için seyahat uyarısı

Birleşik Krallık, vatandaşlarını Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Tunceli, Hakkari, Kilis ve Hatay'ı seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:01
İngiltere'den Türkiye'deki 10 il için seyahat uyarısı
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde bugün yayınlanan güncellemede, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Tunceli, Hakkari, Kilis ve Hatay kentlerine seyahat edilmemesi salık verildi.

Güncellemede 'olası protesto ve gösteriler'e ilişkin uyarı kaldırılırken, Türkiye'den İngiltere'ye sefer yapan uçuşlarda ek güvenlik önlemleri alınabileceği belirtildi. Uyarıda, yolculara güvenlik görevlileriyle işbirliği yapmaları tavsiye edildi.

DHA'nın aktardığına göre, 2016 yılında 1.7 milyondan fazla İngiltere vatandaşı Türkiye'ye seyahat etmiş, Türkiye tüm uyarılara rağmen İngiltere vatandaşları için en popüler turizm destinasyonlarından biri olmaya devam etmişti.

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'a göre, '2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşen terör saldırıları ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan seyahat uyarılarına rağmen' Türkiye İngiliz turistler için yurtdışındaki en popüler tatil destinasyonları arasında üçüncü sırada yer aldı.

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