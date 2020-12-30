İngiltere Türkiye’den SİHA satın alacak

ÖZEL HABER

İngiltere’nin Türkiye’den Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alacağı ileri sürüldü.

The Guardian gazetesinde bugün Savunma ve Güvenlik Editörü Dan Sabbagh imzası ile yayınlanan haberde, Türkiya yapımı SİHA’ların, Amerikan yapımı muadillerinden daha iyi olduğu kaydedilirken, bu hava araçları için; “... Karabağ’da Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın zafer kazanmasını sağlayan Türk yapımı SİHA’lar” yorumu dikkat çekti.

İngiltere’nin, Türk yapımı TB2 SİHA’larını 2021 yılı içerisinde almasının beklendiği kaydediliyor.