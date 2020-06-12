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“İngiltere’nin üsler konusundaki tutumu Kıbrıs’ta çözüme yönelik çabalara zarar verdi”

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kıbrıs adasında garantör konumundaki Birleşik Krallık, üsler bölgesiyle ilgili düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden gelerek, Ada’daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

12 Haziran 2020 Cuma 09:06
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“İngiltere’nin üsler konusundaki tutumu Kıbrıs’ta çözüme yönelik çabalara zarar verdi”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs’taki İngiliz Üslerindeki taşınmazlar hakkında alınan karara tepki gösterildi.

Alınan karar sırasında eşzamanlı olarak Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin görüşüne danışılmamasının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, KKTC makamları tarafından yapılan açıklamalar desteklendi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Birleşik Krallık arasında 2014 yılında imzalanan, Ada’daki Egemen İngiliz Üslerindeki taşınmazların mal sahiplerince kullanılmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girmiştir.

Bu anlaşmanın imzalandığı dönemde de belirttiğimiz gibi, Üsler bölgesinde statünün değişmesi anlamına gelecek bu düzenlemenin içeriği hakkında garantör konumundaki Türkiye ve 1960 Antlaşmalarında imzası bulunan Kıbrıs Türk tarafıyla zamanlıca danışılmaması kabul edilemez bir durumdur.

Bu çerçevede, KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarını destekliyoruz.

Bu bölgede sadece Kıbrıs Rumlarının değil, Kıbrıs Türklerinin de taşınmazları, vazgeçilmez hak ve çıkarları bulunmaktadır.

Garantör konumundaki Birleşik Krallık, bu düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden gelerek, Ada’daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar vermiştir.”

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığ
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xxxxx 2020-06-12 09:28:43

adamlar bak direk uyguluyor bizimde artık uygulamaya geçmemiz lazım açalım kapalı maraşı

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ziya 2020-06-12 09:23:54

akıncı beyimiz var. rum ingiliz dostlarıyla meseleyi hemen çözer

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Kibris kibris 2020-06-12 10:51:15

Iyiki varsin sn akinci....

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Kibris kibris 2020-06-12 10:51:16

Iyiki varsin sn akinci....

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