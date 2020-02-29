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İnsanları zorla tutma yükümlülüğümüz yok

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan'ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" dedi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 19:15
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İnsanları zorla tutma yükümlülüğümüz yok

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de yaşayan göçmenlerin Avrupa'ya gitmek için sınıra hareket etmesine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar. Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan’ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var" ifadelerini kullandı.

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