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İnternet tarifelerine zam yolda

BTK tarafından yayınlanan yeni karar kapsamında, Türk Telekom'un toptan internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında zam yapıldı. Zamlı tarifeler 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

31 Mart 2022 Perşembe 15:10
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İnternet tarifelerine zam yolda
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Türk Telekom'un toptan internet tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir zam yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart 2022 tarihinde aldığı ve 23 Mart 2022 tarihinde yayınladığı karara göre Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı, Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve Toptan Hat Kiralama (THK) tarifelerinde düzenlemeye gidildi.

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan karara göre Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilecek.

İşletmecilerin maliyetlerinde meydana gelecek olan bu artışın, tüketicilere de değişen oranlarda yansıtılması bekleniyor.

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