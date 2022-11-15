Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
banner107

İntihar ilacı ve şifre...

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne 81 kişinin de yaralanmasına neden olan bombayı bırakan Suriyeli Ahlam Albashir, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon anına ait görüntülerdeki bir detay ise gündem oldu. Herkes öfkeyle yapıldığını düşünürken, o görüntünün arkasından 'intihar ilacı' ve 'şifre dökümanları' çıktı.

15 Kasım 2022 Salı 10:05
622 Okunma
İntihar ilacı ve şifre...



Türkiye, Taksim'deki hain saldırının acısını yaşarken; 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının kıskıvrak yakalanması yüreklere az da olsa su serpti. 1200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler patlamadan 10 saat sonra Küçükçekmece'deki bir eve düzenledikleri operasyonla Suriyeli Ahlam Albashir'i yakaladı. PKK/PYD/YPG’nin özel istihbarat elemanı olduğunu ve saldırı emrini Kobani’den aldığını itiraf eden teröristin yakalanma anına ait görüntüler servis edildi.

BOĞAZINI SIKMASININ SEBEBİ ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Kanlı terör saldırısının faili kadın teröristin yakalandığı sırada boğazının sıkılmasının arkasından çıkan gerçek ise gündem oldu. Herkes, polisin öfke nedeniyle teröristin boğazını sıktığını düşünürken, yapılanın aslında teröristin intiharını önleyici bir hareket olduğu öğrenildi.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de, uzmanlar güvenlik güçlerinin, yakalandığı halde teröristin boğazını neden sıktığını izah etti.

"İNTİHAR İLACI" YA DA "ŞİFRE DÖKÜMANLARI"

Güvenlik uzmanı akademisyen Dr. Eray Güçlüer, daha önceden yakalanan bir teröristin intihar amacıyla ilaç yuttuğunu hatırlatarak, teröristin boğazının “intihar ilacı” yutmasını engellemek amaçlı olduğunu belirtirken, ayrıca diğer bir amacın da şifre dökümanlarını yutmasına mani olmak olduğunu ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huggy Wuggy oyuncakları için toplatma kararı!
Huggy Wuggy oyuncakları için toplatma kararı!
Asgari ücrette ters köşe!
Asgari ücrette ters köşe!
Dev markaya soruşturma
Dev markaya soruşturma










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim