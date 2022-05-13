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İntihardan vazgeçince, manzara fotoğrafı çekti

İstanbul Şişli Camii'nin kubbesine çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekleyen şahsı intihardan polis vazgeçirdi. Şahsın inmeden önce telefonu ile manzaranın fotoğrafını çekmesi dikkat çekti.

13 Mayıs 2022 Cuma 08:32
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İntihardan vazgeçince, manzara fotoğrafı çekti

İlginç olay, saat 18.30 sıralarında Şişli Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, caminin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekleyen şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu.

ALEME SARILARAK UZUN SÜRE BEKLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caminin kubbesindeki aleme sarılarak bekleyen şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı.

AŞAĞIYA İNMEDEN MANZARA FOTOĞRAFI ÇEKTİ

Ekiplerin çabaları sonucu ikna edilen şahıs, aşağıya inmeden önce cep telefonunun kamerasıyla manzarayı çekti. Kubbeden indirilen şahıs, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (İHA)

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