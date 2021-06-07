iOS işletim sisteminin yeni sürümü iOS 15 duyuruldu

Geçtiğimiz yıl Koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda yapılan etkinlik, bu yıl da pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle aynı şekilde gerçekleştirildi. ABD merkezli teknoloji devinin dünyanın dört bir yanından geliştiricilerle bir araya geldiği konferans kapsamında Apple CEO'su Tim Cook sahneye çıkan ilk isim oldu.

Konferansta Cook'u gazeteciler değil, koltuklardaki memoji'ler karşıladı. Cook'tan mikrofonu devralan Craig Federighi, iOS 15'teki yenilikleri tanıttı. İşte iOS 15 ile iPhone kullanıcılarının beğenisine sunulan yenilikler...

FACETIME YENİLENDİ

Apple'ın görüntülü konuşma platformu Facetime'a Spatial Audio support (Mekansal Ses desteği) getirildi. Ayrıca portre moduna arka planın otomatik olarak blurlanacağı duyuruldu.

FaceTime'a gelen bir başka yenilik ise 'FaceTime bağlantısı' oldu. Bir aramaya katılmak için Android, Windows ve web'de de çalışan bir "FaceTime bağlantısı" oluşturabilirsiniz.

Kullanıcıların Müzik, film ve ekran paylaşımı yapmalarına imkan tanıtan SharePlay özelliği de FaceTime'a entegre edildi. Kullanıcılar ayrıca FaceTime üzerinden aramadaki kişiler birlikte bir şeyler izleyebilecek ya da dinleyebilecek.

BİLDİRİM ÖZETİ

'Notification summary' (Bildirim özeti) ise seçtiğiniz günün herhangi bir saatinde size gönderilen bildirimlerin özetini size sunacak. Ancak bu özellik kişilerden aldığınız bildirimleri içermeyecek.

iOS'a entegre edilen 'Live Text' (Canlı Metin) özelliği ise Kamera uygulamasında otomatik olarak Optik karakter tanıma yapabiliyor. Bu özellik sayesinde kamerayı metne doğrulttuğunuzda iPhone'unuz metni düzenleyebileceğiniz bir formata dönüştürüyor.

DİJİTAL KİMLİK

iOS 15 ile Digital ID özelliği de kullanıma giriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, iPhone’ları kullanarak kimliklerini taradıktan sonra akıllı telefonları üzerinden kullanabilecek. Ayrıca Apple Wallet'a evler ve otomobiller için anahtar özelliği entegre edildi.

Apple'ın hava durumu uygulaması yapılan güncelleme sonrası hava kalitesini de gösterecek. Uygulama bulutların durumu ve Güneş'in gerçek yeri gibi bilgileri de kullanıcılarına sunacak.

HARİTALAR

Haritalar uygulaması Maps'te bir dizi yeniliğe giden Apple, uygulamanın yollar hakkında daha fazla detay içerdiğinin altını çizdi. Ayrıca otobüs ve taksi hattı gibi bilgiler de Maps üzerinden alınabilecek.

iOS 15 HANGİ iPHONE'LARDA ÇALIŞACAK?

iOS 15 güncellemesini alacak modeller ise şöyle; iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisi, iPhone X serisi, iPhone 8 serisi, iPhone 7 serisi, iPhone 6 serisi, iPhone SE, iPhone SE 2020 ve iPod touch (7. Nesil)