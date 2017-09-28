Irak: "Petrol için Türkiye'yle anlaştık"

Başbakan Binali Yıldırım’la telefonda görüşen Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin ofisinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Yıldırım, Irak Kürdistan’ında pazartesi düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından Irak hükümetinin aldığı veya almak istediği tüm kararlara verdiği desteği yineledi.”

Açıklamaya göre petrol ihracatı da yalnızca Irak hükümetiyle sınırlandırılacak. Ankara’nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) ile şu anki petrol ihracatının nasıl devam edeceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da IKBY referandumunun ardından yaptığı açıklamada, "Kuzey Irak bakalım petrolü hangi kanallarla nereye akıtacak veya nereye satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız an o iş de bitti" ifadelerini kullanmıştı.