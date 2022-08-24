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İş arkadaşları yemek yerken şok geçirdi...

Bilecik'te bir grup iş arkadaşı sıcak havanın etkisini hesaba katarak hafif bir yemek istedi. Yiyeceklerini alan arkadaşlar işyerine döndükten sonra yemeğe oturdular ve bir kısmını tükettiler. Ancak yemeğin yarısında karşılaştıkları olayla hep birlikte büyük şok yaşadılar.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:12
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İş arkadaşları yemek yerken şok geçirdi...


Bilecik'te özel bir kurumda çalışan arkadaşlar, sıcak hava nedeniyle hafif yemek yeme kararı aldıktan sonra bir kişi yiyecek alışverişine çıktı. Öncelikle domates, peynir ve zeytin alan kişi, daha sonra ise İstiklal Mahallesi Kuvva-i Milliye Sokak üzerindeki halk ekmek satış noktasından ekmek aldı.

İÇİNDEN ÇIKAN HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Yiyecekleri aldıktan sonra arkadaşlar yemeğe oturdu. Ekmeğin bir kısmı tüketildikten sonra ekmeğin içinde bir cisim fark ettiler.

Ekmek dikkatle incelendiğinde cismin bir böcek olduğu anlaşıldı. 

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