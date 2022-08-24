İş arkadaşları yemek yerken şok geçirdi...

Bilecik'te bir grup iş arkadaşı sıcak havanın etkisini hesaba katarak hafif bir yemek istedi. Yiyeceklerini alan arkadaşlar işyerine döndükten sonra yemeğe oturdular ve bir kısmını tükettiler. Ancak yemeğin yarısında karşılaştıkları olayla hep birlikte büyük şok yaşadılar.