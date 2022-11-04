Künye
Kıbrıs 25
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
banner107

İş insan tatil için gittiği Tahiti'de kayboldu

Türkiye'de İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Tahiti'de gemiden düşerek denizde kayboldu. Bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan Ertek'i arama çalışmaları sürüyor.

04 Kasım 2022 Cuma 16:38
373 Okunma
İş insan tatil için gittiği Tahiti'de kayboldu



İş insanı Dilek Ertek tatile gittiği Tahiti'de bulunduğu gemiden düşerek denizde kayboldu.

Dünyaca ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan iş insanı Dilek Ertek, tatil için Pasifik okyanusundaki Tahiti'ye gitti.

26 Ekim'de gezi için bindiği gemi seyir halindeyken denize düşen Ertek kayboldu. Olay sonrası arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İş insanını arama çalışmaları henüz sonuç vermedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haberi alan oğlu Gökçe Atuk da Tahiti'ye gitti. Ailenin avukatları son bilgileri paylaştı.
Kazanın ardından geminin Tahiti Papete limanına yanaştığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mimar Sinan üniversitesi mezunu olan Dilek Ertek New York'da mücevher eğitimi almıştı.

20 yıldan fazladır da Dünyaca ünlü bir markanın Türkiye distrübütörlüğünü yapıyordu. Ertek'in bir antika dükkanı da vardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu
Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu
Erkek hastaya hamile raporu
Erkek hastaya hamile raporu
'Sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı
'Sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim