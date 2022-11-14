Künye
Kıbrıs 23
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
banner107

İş insanı Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı

Türkiye'de dünyaca ünlü mücevher markasının distribütörü olan iş insanı Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti'de gemiden düştü. Ertek'in 20 gündür bulunamaması üzerine Teşvikiye Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

14 Kasım 2022 Pazartesi 16:51
106 Okunma
İş insanı Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı



İn insanı Dilek Ertek (69) bir süre önce Norwegian Spirit adlı gemi ile tatile çıktı.  25 Ekim'de gemi Tahiti'ye geldi. Dilek Ertek Tahiti'de Pasifik Okyanusu'na düştü. Arama çalışmaları başlatıldı.

Ertek'in oğlu Gökçe Atuk da Tahiti'ye giderek arama çalışmalarına katıldı, yetkililer ile görüştü.

Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca bugün Teşvikiye Camii'nde öğle vakti gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına iş dünyasından çok sayıda isim ve Dilek Ertek'in yakınları katıldı.

Taziyeleri Gökçe Atuk ve eşi kabul etti. Musalla taşına çiçekler ile süslenmiş Dilek Ertek'in fotoğrafı konuldu.

"DİLEK HER ZAMAN SEYAHATE ÇIKARDI, GEZMEYİ SEVERDİ"

Ertek'in arkadaşı Buket Taşdelen, "Çok iyi huylu candan bir arkadaştı. Şu anda öyle arkadaşlar bulmak çok zor. Ben ne olduğunu bilmiyorum sadece yazılanları okudum oğluna da bir şey sormadım. Henüz hiçbir şey sonuçlanmadı. Çok fazla spekülasyon yapıldı" dedi. Hayrettin Taşdelen ise "Çok üzgünüz, Dilek bizim 30-35 senelik arkadaşımızdı. Böyle olması çok zor. Konularla ilgili bir bilgimiz yok. Dünyanın en büyük mücevher markasını Türkiye'de temsil etmek her baba yiğidin harcı değil. Dilek her zaman seyahate çıkardı, gezmeyi seven bir insandı" dedi.

"HARİKA BİR KARDEŞİMİ KAYBETTİM"

Dilek Erteki liseden arkadaşı Ender Mermerci de "55 sene, dile kolay bir arkadaşlığım vardı. Harika bir insandı. Çok güzel anılarımız vardı, bana kardeşten de yakındı. Kara gün dostuydu. Harika bir kardeşimi kaybettim" dedi. Dilek Sabancı da, "Ölene kadar hep ona dua edeceğim onu anacağım. O da benimle birlikte yaşayacak andıkça. Babamın ve annemin yakın arkadaşıydı. Hep adaşım derdi bana keşke böyle olmasaydı" diye konuştu.

Son Güncelleme: 14.11.2022 17:53
Anahtar Kelimeler:
Dilek Ertek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye bu bakışları unutmayacak!
Türkiye bu bakışları unutmayacak!
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yürekleri dağlayan kare!
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yürekleri dağlayan kare!
Şehit Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti
Şehit Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim