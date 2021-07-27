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İş yerine 'aşı olmayan giremez' yazısı astı

Corona virüsle mücadele kapsamında en büyük zorluklardan birisi aşı karşıtlığı. Bu duruma karşı aşı kampanyaları son sürat devam ederken İzmir'deki bir işletme sahibi iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı astı. İşletme sahibi, ''Aşının yaygınlaşması bulaşmanın önüne geçecek" dedi.

27 Temmuz 2021 Salı 12:00
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İş yerine 'aşı olmayan giremez' yazısı astı

İzmir'de bir işletmeci iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı asarak corona virüs aşılama çalışmalarına destek verdi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gazi Kadınlar Sokağı'ndaki Mülkiyeliler Birliği Lokalini işleten Kemal Özçakar, salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanların zor günler geçirdiklerini söyledi.

Salgının başlangıcından itibaren kendilerinden istenilen tüm kısıtlama ve kurallara uyduğunu anlatan Özçakar, normalleşme süreciyle nefes aldıklarını belirtti.

Özçakar, bilim insanlarının aşılama çağrılarını desteklemek için kendi iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı asarak, bu konuda bilinç oluşturmayı hedeflediğini kaydetti. 

''AŞI, BULAŞIN ÖNÜNE GEÇECEK''

Kapalı oldukları süreçte aşılama çalışmalarının ne durumda olduğunu merak ettiğini, daha sonrasında da aşı tedarikinin hızlanmasıyla sevindiğini söyleyen Özçakar, ''Çünkü bu virüsün bulaşmasını önleyecek bizim de tutunabileceğimiz noktada gerçekçi olmamız gerekirse en önemli şey aşıydı. Aşının yaygınlaşması bulaşmanın önüne geçecek ve biz de normale dönmeye çalışacaktık" dedi.

''ŞÜPHELENİRSEM UYGULAMADAN KONTROL EDERİM''

İş yerine gelen her müşterisine aşı olup olmadığını soracağını vurgulayan Özçakar, "Ben insanların kişisel beyanlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben aşı oldum dediğinde ben buna ikna olurum ancak çok şüpheci olduğum noktada cep telefonlarındaki uygulamalardan aşı tarihlerini kontrol edebilirim" diye konuştu.

Müşterilerinden yana bir endişe duymadığını anlatan Özçakar, "Ben müşterilerimin de bu konuda bana problem çıkaracağına katiyen inanmıyorum aksine destekleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü benim bu çabam aynı zamanda müşterilerimin kendi sağlıklarının korunması ve gözetilmesine hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

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KoronavirüsCoronavirüs
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