İşçi ve memurlara aşı randevusu açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm işçi ve memurların aşı programına dahil edildiğini duyurdu.

Koca, Twittter hesabından yaptığı açıklamada, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar... Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.

Böylece aşı programı kapsamında, şimdiye kadarki en büyük grup aşı programı kapsamına alınmış oldu. Türkiye'de SGK'ya kayıtlı 21 milyondan fazla çalışan bulunuyor.