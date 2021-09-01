Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte PCR Skandalı!
Sahte PCR Skandalı!
Evinden uyuşturucu, silah ve mermi çıktı
Evinden uyuşturucu, silah ve mermi...
Anthony Aaron Carpenter olayla ilgisi ne? İşte detaylar...
Anthony Aaron Carpenter olayla ilgisi...
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Alkollü koca dehşeti!
Alkollü koca dehşeti!

İşçilere yapılan muamele sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Hazır noodle üreticisi Indomie, sosyal medyada gündem oldu.

01 Eylül 2021 Çarşamba 15:14
21 Okunma
İşçilere yapılan muamele sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Indomie'nin Noodle'larını Çerkezköy'deki fabrikada üreten işçilerin sendikalı olmak için örgütlendiği ancak amirleri tarafından mobbing, taciz ve şiddete uğradığı öne sürülüyor. Birçok kişi 10 gündür grevde olan işçilere destek mesajı atarken, bir daha Indomie ürünlerini satın almayacağını söylüyor.

Tekirdağ Çerkezköy'de faaliyet gösteren Indomie Hazır Noodle Üreticisi Adkoturk firmasının, işçilerine sendikalı olmak istediği için baskı uyguladığı öne sürülüyor. İşverenin Tekgıda-İş Sendikası'na üye çalışanlarını işten çıkartarak sendikal örgütlenmeyi engellemeye çalıştığı belirtiliyor.

10 GÜNDÜR GREVDELER

Amirleri tarafından mobbing, taciz ve şiddete maruz kaldığını belirten işçiler, 10 gündür grevde. Sendikal mücadelesini sürdüren emekçilere sosyal medyada büyük bir destek var.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar'dan "Kıbrıs" Mesajı...
Akar'dan "Kıbrıs" Mesajı...
Kılıçdaroğlu: Birden fazla adayımız olabilir
Kılıçdaroğlu: Birden fazla adayımız olabilir
Site kapıcısı çocuklara tacizden tutuklandı
Site kapıcısı çocuklara tacizden tutuklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim