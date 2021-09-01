İşçilere yapılan muamele sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Indomie'nin Noodle'larını Çerkezköy'deki fabrikada üreten işçilerin sendikalı olmak için örgütlendiği ancak amirleri tarafından mobbing, taciz ve şiddete uğradığı öne sürülüyor. Birçok kişi 10 gündür grevde olan işçilere destek mesajı atarken, bir daha Indomie ürünlerini satın almayacağını söylüyor.

Tekirdağ Çerkezköy'de faaliyet gösteren Indomie Hazır Noodle Üreticisi Adkoturk firmasının, işçilerine sendikalı olmak istediği için baskı uyguladığı öne sürülüyor. İşverenin Tekgıda-İş Sendikası'na üye çalışanlarını işten çıkartarak sendikal örgütlenmeyi engellemeye çalıştığı belirtiliyor.

10 GÜNDÜR GREVDELER

Amirleri tarafından mobbing, taciz ve şiddete maruz kaldığını belirten işçiler, 10 gündür grevde. Sendikal mücadelesini sürdüren emekçilere sosyal medyada büyük bir destek var.